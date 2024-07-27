iPhone 15: цена упала на 40% после старта продаж

Смартфоны iPhone 15 стали доступнее для россиян после снижения цен на рынке. Базовая модель этого устройства была представлена прошлой осенью и отличается высококачественным экраном, процессором Apple A16 Bionic и удобным интерфейсом.
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