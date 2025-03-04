Расчёт РСЗО «Град» группировки «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Расчёт РСЗО «Град» группировки «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской областиАртиллеристы, получив данные о целях от разведчиков и расчётов БпЛА, развернули боевую машину БМ-21«Град» в боевое положение, скорректировали огонь и полным залпом поразили цель.