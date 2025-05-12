Наточить ножи мясорубки в домашних условиях

Стало тяжело крутить ручку этого инструмента? Увеличилась продолжительность работы? Снизилось качество готового фарша? После разборки между ножами видны застрявшие волокна мяса? Все это – признаки затупившихся ножей.
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