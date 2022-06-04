Российской полиции исполнилось 304 года

Сегодня российской полиции исполняется 304 года. 5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года Петром I учреждена должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, на которую был назначен сподвижник царя Антон Девиер.

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