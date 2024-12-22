"Отрицательное время" существует? Физики столкнулись с квантовой загадкой

Обнаружены квантовые эффекты, которые заканчиваются даже раньше своего началаКанадские физики опубликовали в журнале arXiv результаты исследования, где говорится, что в ходе квантовых экспериментов было зафиксировано явление "отрицательного времени".
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