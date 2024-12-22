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"Отрицательное время" существует? Физики столкнулись с квантовой загадкой

"Отрицательное время" существует? Физики столкнулись с квантовой загадкой

Обнаружены квантовые эффекты, которые заканчиваются даже раньше своего началаКанадские физики опубликовали в журнале arXiv результаты исследования, где говорится, что  в ходе квантовых экспериментов было зафиксировано явление "отрицательного времени".

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