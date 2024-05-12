Александр Бельский поздравил жителей ЛНР с Днем республики

Десять лет назад жители проголосовали за независимость от Украины Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил жителей ЛНР с Днем образования республики в своем Телеграм-канале.
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