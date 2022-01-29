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Что может указывать на бесплодие

Что может указывать на бесплодие

Хотите вы забеременеть в ближайшее время или совсем не думаете об этом, в любом случае, вам полезно будет узнать о признаках бесплодия, потому что они часто указывают на более серьезную проблему, которая может повлиять на общее состояние вашего здоровьяМы составили список, который ни в коем случае не является исчерпывающим — для получения дополнительной информации вы обязательно должны посоветоваться с вашим лечащим врачом, этот список охватывает некоторые самые очевидные признаки, которые должны насторожить вас и указать вам, что пришло время записаться на приём.

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