В Родниках мужчину признали виновным в убийстве друга

В Родниках 41-летний местный житель признан виновным в убийстве. Суд установил, что 23 февраля 2024 года в ходе распития алкогольных напитков между подсудимым и его знакомым, в связи с противоправным и аморальным поведением последнего, произошла ссора.
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