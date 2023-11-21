Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптобизнеса актера Деревянко

Уголовное дело российского актера Деревянко связанное с его криптовалютной деятельностью, в очередной раз оказалась в центре внимания после того, как стало известно, что артист Александр Ревва может стать ключевым свидетелем.
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