Блогер Тарасов: удача и везение были на стороне Царукяна против Руффи

Победа российско-армянского бойца смешанного стиля Армана Царукяна над представителем Бразилии Маурисио Руффи нокаутом была во многом обусловлена везением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова обвинила...
- Зеленский допусти...
- АП Путин: Россия уде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым