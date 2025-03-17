В России изменились цены на модели 11 брендов

В начале весны цены на свои модели скорректировали больше десятка марок, сообщает «Автостат». Стоимость изменилась в обе стороны: например, у BAIC часть модельного ряда подорожала, а другая, напротив, теперь стоит дешевле.
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