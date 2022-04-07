Происшествия

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Полицейские провели со школьниками Владимирской области занятие по теме «Безопасный Интернет»

Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Но кроме несомненной пользы, он таит в себе опасность, особенно для детей.

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