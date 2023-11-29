Пушков назвал свидетельством о невменяемости слова об успехах ВСУ

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал в своем Telegram-канале на высказывание главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что во время заседания министров иностранных дел государств Североатлантического альянса многие «вполголоса и с опаской» признали, что украинское контрнаступление оказалось «далеким от ожиданий».
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