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11 injured in shooting outside of high school in Turkey

There were 11 high school students injured in a shooting outside a school in Turkey Tuesday. It's the third school shooting this year in Turkey.

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