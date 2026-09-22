11 injured in shooting outside of high school in Turkey

There were 11 high school students injured in a shooting outside a school in Turkey Tuesday. It's the third school shooting this year in Turkey.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым