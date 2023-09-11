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Виктор Кейру: «У сербов только Аврамович проявил лидерские качества во второй половине»

Бывший игрок сборной России Виктор Кейру прокомментировал победу сборной Германии в финале ЧМ-2023. Немцы обыграли команду Сербии со счетом 83:77 и впервые в истории завоевали трофей.

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