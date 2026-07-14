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Царьград

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Путин вручил семье Пожярскас премию ОНФ за помощь военным

Путин вручил семье Пожярскас премию ОНФ за помощь военным

Семья Пожярскас из Приамурья получила от президента Путина премию ОНФ за значительный вклад в помощь участникам специальной военной операции, закупив оборудование для военных на сумму свыше шести миллионов рублей и доставив две тонны гуманитарной помощи.

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