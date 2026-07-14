Путин вручил семье Пожярскас премию ОНФ за помощь военным

Семья Пожярскас из Приамурья получила от президента Путина премию ОНФ за значительный вклад в помощь участникам специальной военной операции, закупив оборудование для военных на сумму свыше шести миллионов рублей и доставив две тонны гуманитарной помощи.
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