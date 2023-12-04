Музей человеческого тела: Как попасть внутрь гигантского организма и не сойти с ума

Кто сказал, что только в сказке или фантастическом кино человек может попасть внутрь тела великана и выбраться оттуда невредимым? В Нидерландах, например, такое вполне возможно – и это вовсе не намек на то, что в этой стране легализованы наркотики.
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