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Музей человеческого тела: Как попасть внутрь гигантского организма и не сойти с ума

Музей человеческого тела: Как попасть внутрь гигантского организма и не сойти с ума

Кто сказал, что только в сказке или фантастическом кино человек может попасть внутрь тела великана и выбраться оттуда невредимым? В Нидерландах, например, такое вполне возможно – и это вовсе не намек на то, что в этой стране легализованы наркотики.

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