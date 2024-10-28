ЦБ может снова поднять ставку в декабре, вклады бьют рекорды. Обзор Банки.ру

ЦБ утвердился в понимании того, что рост цен — следствие дефицита предложения, а ключевая ставка по-разному влияет на частный, корпоративный и государственный спрос и на инвестиции в увеличение выпуска для их балансировки, пишет «Коммерсант».
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