Нилов: правительство поддержало законопроект, направленный на облегчение работы профсоюзов

Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на облегчение работы профсоюзов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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