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Позитив для оптимистов

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Трамп грозит России «адскими санкциями»: Кремль «фиксирует и анализирует»

Трамп грозит России «адскими санкциями»: Кремль «фиксирует и анализирует»

Террорист и экстремист Линдси Грэм* умер, но дело его живет. И за этим внимательно следят в Кремле. Как сказал Дмитрий Песков, «фиксируют и анализируют» заявления Дональда Трампа о новых санкциях против России.

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