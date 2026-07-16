Террорист и экстремист Линдси Грэм* умер, но дело его живет. И за этим внимательно следят в Кремле. Как сказал Дмитрий Песков, «фиксируют и анализируют» заявления Дональда Трампа о новых санкциях против России.
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