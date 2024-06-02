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Врач назвал напитки, которые нельзя пить в жару

Врач назвал напитки, которые нельзя пить в жару

Они не утолят жажду и даже могут навредить здоровью Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, какие напитки нельзя пить в жару.

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