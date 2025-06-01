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Царьград

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Британия готовится к войне с Россией: Министр обороны Хили "сигналит" Москве

Британия готовится к войне с Россией: Министр обороны Хили "сигналит" Москве

Британский министр обороны Джон Хили заявил о "сигнале Москве", комментируя увеличение инвестиций в оборонную промышленность.

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