Объединяет город и сближает людей: на выставке «Мой Петербург» прошел День транспорта

В Историческом парке «Россия – моя история» состоялся День транспорта, на котором присутствующим рассказали, какой прорыв сделала транспортная система Петербурга за последние пять лет и продемонстрировали ретротранспорт.
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