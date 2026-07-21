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«Бенгалс» устроят на трибунах черно-белые полосы во время матча с «Балтимором»

«Цинциннати Бенгалс» объявили, что во время домашнего матча против «Балтимор Рейвенс» в 17-м туре проведут новую акцию для болельщиков под названием White Bengal Stripe.

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