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Происшествия

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По материалам транспортной полиции Перми 57-летний местный житель получил пять суток ареста за продажу экстремистской литературы

В минувшую пятницу в ходе оперативных мероприятий сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте установили на привокзальной площади станции Пермь-2 57-летнего местного жителя, продавшего книгу экстремистской тематики за 2 300 рублей.

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