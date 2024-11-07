Не упустить высокие ставки: в ВТБ назвали лучшую стратегию сбережений

Сегодня россияне перекладывают свои депозиты снова и снова под более высокий процент — такая финансовая стратегия в условиях нынешней ключевой ставки является максимально верной, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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