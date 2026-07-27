Звезда шоу назвала скучными никогда не употреблявших кокаин детей и вызвала волну гнева

Бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» (The Real Housewives of Beverly Hills) Брэнди Глэнвилл заявила, что ее сыновья никогда не употребляли наркотики, и за это назвала их скучными.
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