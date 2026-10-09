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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова о победе на Мемориале Тена: «Не ожидала, что все будет настолько удачно. Во многом поэтому у меня все получается – стараюсь ничего от себя не ожидать»

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) заявила, что не ожидала победы на турнире памяти Дениса Тена.

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