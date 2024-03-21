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Китай

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Китай и Казахстан будут оказывать друг другу правовую помощь

Астана, 20 марта /Синьхуа/ -- Депутаты Мажилиса /нижняя палата/ парламента Казахстана на пленарном заседании в среду ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор между Казахстаном и Китаем об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года.

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