Китай и Казахстан будут оказывать друг другу правовую помощь

Астана, 20 марта /Синьхуа/ -- Депутаты Мажилиса /нижняя палата/ парламента Казахстана на пленарном заседании в среду ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор между Казахстаном и Китаем об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года.