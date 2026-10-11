Евгений Мураев: Трампу не хватает воли, а Украине — разума остановиться

Почему публичная атака на Трампа превращает ядерный фактор в главный аргумент против киевской риторики? Какие закрытые переговоры шли с воскресенья по четверг и почему их результат может быть навязан Украине? Почему европейская усталость способна свернуть украинский проект быстрее военных решений? И почему без переходного правительства и правосудия возвращение военных станет триггером внутреннего … Читать далее: https://govorit.