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Говорит Европа ⚡

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Евгений Мураев: Трампу не хватает воли, а Украине — разума остановиться

Евгений Мураев: Трампу не хватает воли, а Украине — разума остановиться

Почему публичная атака на Трампа превращает ядерный фактор в главный аргумент против киевской риторики? Какие закрытые переговоры шли с воскресенья по четверг и почему их результат может быть навязан Украине? Почему европейская усталость способна свернуть украинский проект быстрее военных решений? И почему без переходного правительства и правосудия возвращение военных станет триггером внутреннего … Читать далее: https://govorit.

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