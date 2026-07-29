НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Миңнеханов: КФУның Каһирәдәге филиалы ике меңнән артык студент әзерли

Казан федераль университетының Каһирәдәге 2023 елда ачылган филиалы өченче ел уңышлы эшли. Хәзер анда Мисыр, Сирия, Иордания һәм Суданнан «Дәвалау эше», «Стоматология» һәм «Фармация» программалары буенча 2 меңнән артык студент белем ала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии