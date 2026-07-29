Миңнеханов: КФУның Каһирәдәге филиалы ике меңнән артык студент әзерли

Казан федераль университетының Каһирәдәге 2023 елда ачылган филиалы өченче ел уңышлы эшли. Хәзер анда Мисыр, Сирия, Иордания һәм Суданнан «Дәвалау эше», «Стоматология» һәм «Фармация» программалары буенча 2 меңнән артык студент белем ала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии