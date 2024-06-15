Bloomberg: путь к мирным переговорам на саммите по Украине остается недосягаемым

Отказ ряда стран Глобального Юга от участия в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии демонстрирует сложную политическую обстановку вокруг конфликта Москвы и Киева, и показывает, что на мероприятии не удастся создать путь к мирным переговорам.
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