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Bloomberg: путь к мирным переговорам на саммите по Украине остается недосягаемым

Bloomberg: путь к мирным переговорам на саммите по Украине остается недосягаемым

Отказ ряда стран Глобального Юга от участия в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии демонстрирует сложную политическую обстановку вокруг конфликта Москвы и Киева, и показывает, что на мероприятии не удастся создать путь к мирным переговорам.

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