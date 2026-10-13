Россиян предупредили о перебоях в работе АЗС на Бали

www.globallookpress.com/Moch Farabi Wardana/Keystone Press Agency Генконсульство РФ на Бали 13 октября предупредило россиян о возможных сбоях в работе автозаправочных станций и заторах на дорогах из-за дефицита топлива на острове.
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