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Россиян предупредили о перебоях в работе АЗС на Бали

Россиян предупредили о перебоях в работе АЗС на Бали

www.globallookpress.com/Moch Farabi Wardana/Keystone Press Agency Генконсульство РФ на Бали 13 октября предупредило россиян о возможных сбоях в работе автозаправочных станций и заторах на дорогах из-за дефицита топлива на острове.

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