Предстартовый фон: главные интриги нового сезона КХЛ

3 сентября матчем в Магнитогорске между «Металлургом» и «Локомотивом» стартует новый сезон КХЛ. Кто выиграет Кубок Гагарина? Какие открытия подарит нам сезон? И как далеко пройдет СКА вместе с суперзвездным Евгением Кузнецовым? Об этих интригах — в материале «Известий».