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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА объявил о продлении контракта с Аматом Мбайе на сезон-24/25

Московский клуб объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом (34 года, 206 см) на сезон-24/25. Французский баскетболист присоединился к красно-синим летом минувшего года, перебравшись из турецкого «Анадолу Эфеса».

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