Вышел геймплей новой RPG с киберимплантами и разнообразным оружием, которая п...

Вышел геймплей новой RPG с киберимплантами и разнообразным оружием, которая похожа на первую Deus ExВо время презентации Realms Deep компания 3D Realms показала геймплейный трейлер ролевого экшена от первого лица Core Decay, который напоминает первую часть Deus Ex.
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