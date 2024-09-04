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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы РПЛ предлагают сделать открытыми рейтинг судей и систему их назначения, ввести представителя лиги в ЭСК и публиковать переговоры арбитров с ВАР («СЭ»)

По данным «Спорт-Экспресса», список состоит из 5 пунктов.  1. Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.

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