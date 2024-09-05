Путин: Россия не проводит политику отказа от доллара

Россия не проводит политику отказа от доллара, однако сейчас вынуждена искать другие возможности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
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