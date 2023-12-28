Россия откроет посольство в Буркина-Фасо 28 декабря

Российское посольство после 31-летнего перерыва возобновит работу в Уагадугу, сообщает ТАСС.Церемония возобновления работы дипведомства пройдет с участием буркинийских официальных лиц, представителей дипкорпуса дружественных стран, СМИ и соотечественников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии