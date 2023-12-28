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Россия откроет посольство в Буркина-Фасо 28 декабря

Россия откроет посольство в Буркина-Фасо 28 декабря

Российское посольство после 31-летнего перерыва возобновит работу в Уагадугу, сообщает ТАСС.Церемония возобновления работы дипведомства пройдет с участием буркинийских официальных лиц, представителей дипкорпуса дружественных стран, СМИ и соотечественников.

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