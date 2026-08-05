Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный ВСУ шокировал заявлением: Украина устала от Зеленского, а президент — всего лишь «пешка» Запада

Пленный ВСУ шокировал заявлением: Украина устала от Зеленского, а президент — всего лишь «пешка» Запада

Очередное свидетельство раскола внутри украинского общества появилось в распоряжении информагентств. Военнослужащий ВСУ Александр Борщук, попавший в плен, в беседе с ТАСС дал резкую оценку нынешнему положению дел в стране.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Пленный ВСУ шокировал заявлением-он просто выразил то, что думал, кого он шокировал? Люди жаждут прекращения кровопролития и возвращения к мирной жизни. А надо бы что то и делать!
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