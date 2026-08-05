Очередное свидетельство раскола внутри украинского общества появилось в распоряжении информагентств. Военнослужащий ВСУ Александр Борщук, попавший в плен, в беседе с ТАСС дал резкую оценку нынешнему положению дел в стране.
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