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В Новосибирске разработают экологичный способ сжигания угля. Это минимизирует количество вредных выбросов

В Новосибирске разработают экологичный способ сжигания угля. Это минимизирует количество вредных выбросов

В Новосибирске в институте теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН разрабатывают технологию совместного сжигания жидкого и пылеугольного топлива в горелочном устройстве малой мощности с использованием вихревых технологий.

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