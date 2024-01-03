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Директор ФШР Ткачев осудил поляка Дуду за отказ пожать руку Хисматуллину на ЧМ

Директор ФШР Ткачев осудил поляка Дуду за отказ пожать руку Хисматуллину на ЧМ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев выразил свое недовольство поведением польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.

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