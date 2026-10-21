В Ростове-на-Дону за январь — середину октября 2026 года количество ипотечных сделок выросло на 52% по сравнению с тем же периодом 2025-го, а число кредитов по рыночным программам увеличилось в 2,5 раза — это самый высокий показатель среди двадцати крупнейших городов России.