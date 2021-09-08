Кросби успешно сделана операция на запястье

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в среду, 8 сентября, успешно перенес операцию на запястье. Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний канадец пропустит начало тренировочного лагеря и, как ожидается, будет отсутствовать как минимум 6 недель.