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Кросби успешно сделана операция на запястье

Кросби успешно сделана операция на запястье

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в среду, 8 сентября, успешно перенес операцию на запястье. Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний канадец пропустит начало тренировочного лагеря и, как ожидается, будет отсутствовать как минимум 6 недель.

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