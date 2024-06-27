История «Катюши»: как создавалось легендарное оружие Великой Отечественной

В 1941 году на полях сражений ВОВ появился новый вид оружия – реактивные установки залпового огня. 27 июня, в день, когда были собраны две первые «Катюши», «ФедералПресс» узнал, как создавалась эта легенда и почему она до сих пор остается символом Победы и народной любви.