Смотрите какие интересные новости на фоне восточного противостояния: 8 октября: Генсек лиги арабских стран экстренно летит в Москву.
А вы за кого? И, главное, кого слушает Восток...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
m
mikmik
Вы даже не представляете как выгодно в Израиле быть арабом. И держатся они руками и зубами за израильское гражданство.
Ответить
3 н.
Мария Беликова
А почему так? Что им это даёт?
Ответить
3 н.
m
mikmik
Пособия, которые недоступны для неарабов, дешевое жилье, почти бесплатное образование и возможность по малейшему поводу и без повода призывать "правозащитные организации".
Ответить
3 н.
Свежие комментарии