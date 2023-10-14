А вы за кого? И, главное, кого слушает Восток...

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Сергей Микульский
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Комментарии
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m
mikmik
Вы даже не представляете как выгодно в Израиле быть арабом. И держатся они руками и зубами за израильское гражданство.
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3 н.
Мария Беликова
А почему так? Что им это даёт?
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3 н.
m
mikmik
Пособия, которые недоступны для неарабов, дешевое жилье, почти бесплатное образование и возможность по малейшему поводу и без повода призывать &quot;правозащитные организации&quot;.
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3 н.

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