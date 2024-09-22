Во Франции отменили концерт Гребенщикова из-за его состояния здоровья

Концерт иноагента Бориса Гребенщикова в Ницце отменен из-за проблем с его здоровьем. Организаторы из Best Events Europe сделали официальное заявление, в котором уточнили, что состояние музыканта не позволяет провести запланированное выступление.
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