Российские новостройки — в зоне сдержанного оптимизма

На рынке новостроек и цены, и объем предложения продолжают потихоньку расти. Но главное — везде, кроме столичных агломераций, активно растет фактическое число сделок: индекс спроса на протяжении всего 2023 года на 20-25 процентных пунктов выше, чем во втором полугодии прошлого годаПодводя итоги первого полугодия на рынке новостроек, эксперты подразделения «ЦИАН Аналитика»* сдержанно оптимистичны: в крупнейших городах страны с населением более 500 тысяч жителей номинальные средние цены предложения на фоне отмены «нулевой» ипотеки выросли всего на 3% (со 133 тысяч до 137 тысяч рублей), а рост объема предложения замедлился (сегодня покупатели могут выбирать из 234 тысяч объявлений, это плюс 5% к показателю начала года).