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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Волонтёры из Северного Тушина отправили гуманитарную помощь в Белгородскую область

Волонтёры округа отправили в Белгородскую область очередной груз. Недавно «СЗ» доставил большой груз для вынужденных переселенцев, которых разместили в городе Старый Оскол, это недалеко от Белгорода и Шебекина: постельное бельё, одеяла, подгузники, бытовую химию, также школьные принадлежности, собрать которые помогли неравнодушные москвичи и ветераны СВО из «Центра патриотического развития Тушино».

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