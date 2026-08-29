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ИА Регнум

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Гросси предупредил об угрозе полного отключения ЗАЭС от электроснабжения

Гросси предупредил об угрозе полного отключения ЗАЭС от электроснабжения

Без внешнего электроснабжения Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может быть полностью отключена через 10 дней.

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